صياد ينتشل جثة سيدة أربعينية من جوف النيل الأبيض

انتشلت شبكة صياد جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها من داخل النيل الأبيض، وقال الرجل لشرطة ربك بأنه صياد يرمي بشباكه مساءاً وفي الصباح يقتلعها وأثناء عمله أمسكت شباكه بشيء ثقيل وعندما انتشله وجدها جثة لسيدة.

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وقامت الشرطة بحسب صحيفة الأهرام، بمعاينة الجثة التي كانت لسيدة من دولة جنوب السودان وأن الجثة كانت متحللة تماماً فاتخذت إجراءات تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة وباشرت التحقيقات في محاولة الوصول إلى ذويها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)