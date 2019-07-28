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صياد ينتشل جثة سيدة أربعينية من جوف النيل الأبيض

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التاريخ: 28-يوليو-2019

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صياد ينتشل جثة سيدة أربعينية من جوف النيل الأبيض

انتشلت شبكة صياد جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها من داخل النيل الأبيض، وقال الرجل لشرطة ربك بأنه صياد يرمي بشباكه مساءاً وفي الصباح يقتلعها وأثناء عمله أمسكت شباكه بشيء ثقيل وعندما انتشله وجدها جثة لسيدة.

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وقامت الشرطة بحسب صحيفة الأهرام، بمعاينة الجثة التي كانت لسيدة من دولة جنوب السودان وأن الجثة كانت متحللة تماماً فاتخذت إجراءات تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة وباشرت التحقيقات في محاولة الوصول إلى ذويها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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