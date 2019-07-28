نجحت أم سودانية في تصدر المشهد بمواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على خلفية تجهيزها لوجبة إفطار لأبنها التلميذ. وبحسب موقع النيلين فقد انهالت الإشادات والإعجابات بالسيدة التي وصفها معظم رواد مواقع التواصل بالمرأة المثقفة, كما توقع الكثيرون ممن شاهدوا وجبة الإفطار بأن تخرج هذه الأم أطفال مثاليين. Advertisements وجبة الإفطار التي شغلت صفحات مواقع التواصل كونتها الأم من مأكولات ذات قيمة غذائية عالية وبعيداً عن الأكلات الدسمة والمعهودة. حيث شملت الوجبات قطع من الخضار الملفوف وقطع بيتزا وقطعة من البرتقال إضافة لكأس من الزبادي وبعض الخضروات المفيدة, وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي (لو لا زبادي كابو لقلنا أن هذه الأم أجنبية نسبة لثقافتها العالية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أم سودانية تجهز وجبة إفطار لإبنائها التلاميذ تلفت بها أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء يصفونها بالخواجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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