نائب الانتقالي يبحث أوضاع السودان مع السيسي في القاهرة

يزور الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع، القاهرة، الأحد، حيث سيطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على نتائج محادثاته في عاصمة جنوب السودان، جوبا، مع الحركات المسلحة السودانية.

والمرجح أن يطلع حميدتي، السيسي، على تفاصيل توقيع اتفاق سلام شامل مع جنوب السودان، كما ستجري مناقشة ملفات كثيرة أهمها ترتيب الأوضاع داخل السودان.

وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، بعد ساعات من عودته والوفد المرافق له من عاصمة جنوب السودان، جوبا، عقب زيارة استمرت يومين.

وعاد حميدتي إلى الخرطوم، صباح الأحد، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، اللواء ركن إبراهيم جابر، رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من قادة المجلس العسكري، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية (سونا).