نائب الانتقالي يبحث أوضاع السودان مع السيسي في القاهرة

والمرجح أن يطلع حميدتي، السيسي، على تفاصيل توقيع اتفاق سلام شامل مع جنوب السودان، كما ستجري مناقشة ملفات كثيرة أهمها ترتيب الأوضاع داخل السودان.
وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، بعد ساعات من عودته والوفد المرافق له من عاصمة جنوب السودان، جوبا، عقب زيارة استمرت يومين.
وعاد حميدتي إلى الخرطوم، صباح الأحد، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، اللواء ركن إبراهيم جابر، رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من قادة المجلس العسكري، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية (سونا).
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