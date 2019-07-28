الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة إلى متوسطة بجميع أنحاء البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها عن حالة الطقس خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل أن يتقدم الفاصل المداري شمالا ليصل أقصى شمال البلاد خلال فترة التوقع مما يوفر الظروف الجوية المناسبة لهطول أمطار في جميع أنحاء البلاد.
وتوقعت و حدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد في تصريح هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في الأجزاء الشرقية و الجنوبية والغربية وولايات دارفور وكردفان من البلاد وأمطار متوسطة إلى غزيرة في الأواسط وخفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الواقعة في الشمال الشرقي وشمال البلاد، متوقعا تأثر الولايات الشمالية والوسطى برياح نشطة وغبار مثار وقال مدير وحدة الإنذار إنه يمكن أن تتسبب هذه الأمطار في حدوث جريان عالٍ، مناشدا المواطنين توخي الحيطة والحذر
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