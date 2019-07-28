بعد تولي جونسون رئاسة وزراء بريطانيا.. هل تغير لندن موقفها من الإخوان؟

وقال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الحديث عن تخوفات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان من ”جونسون“ بعد توليه رئاسة حزب المحافظين، ومنصب رئيس الوزراء، مجرد ضرب من الخيال، في ظل تمسك بريطانيا بموقفها الداعم للإخوان.
وأضاف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه لن يتم تصنيف الجماعة على قوائم الارهاب، وذلك لأسباب كثيرة أهمها أن الأجهزة الأمنية البريطانية توظفها كأداة ضغط لإدارة مصالح بريطانيا لدى دول أخرى، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومع بعض دول الخليج العربي تحديدًا.
وأوضح أن حزب المحافظين البريطاني من الأحزاب التي لديها تعاون كبير مع الإخوان في كثير من الأنشطة السياسية التي تخدم مصالح الحزب مثل حشد المصوتين المسلمين داخل بريطانيا، كما أن عملية تمرير القرارات داخل حرب المحافظين عملية مؤسسية، وليست عشوائية مبنية على قرارات فردية.
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