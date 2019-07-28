قبرص تعتقل بريطانية في قضية اغتصاب وتفرج عن إسرائيليين‎

وذكر مسؤول في الشرطة، أن السلطات أفرجت عن سبعة إسرائيليين، اليوم الأحد، وتم الإفراج عن خمسة الأسبوع الماضي.
وكان 12 شخصًا قد احتجزوا بشكل مبدئي، الأسبوع الماضي، بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشر من عمرها، إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.
وقال أحد المصدرين: ”لم تقع أي جريمة اغتصاب“ واحتجزت الفتاة .
وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن قضية قبرص، ”نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية“.
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