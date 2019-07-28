بعد زيارته لجوبا.. "حميدتي" يعود للبلاد

عاد إلى البلاد صباح اليوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع والوفد المرافق له من جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بعد زيارة استغرقت يومين بدعوة من الرئيس سلفاكير.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي اللواء ركن إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من قادة المجلس العسكري.

وأكد رئیس اللجنة السياسية وعضو المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية أنه تم الإتفاق خلال الزيارة مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح المسجونين سياسيا من الحركات المسلحة وفتح المسارات لايصال المساعدات الإنسانية في الأراضي المتضررة من الحرب.

وأضاف شمس الدين أن اللقاء مع الحركات المسلحة (حركتي مالك عقار وعبدالعزيز الحلو) كل على حد كان ايجابيا ومثمرا، حيث شدد الأطراف على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لملأ الفراغ الدستوري بالسودان، في وقت شدد فيه سلفاكير راعي المفاوضات بالسودان بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاستقرار السياسي بالسودان خاصة وأن الدولتين تربطهما علاقات تاريخية وازلية مشتركة وتبادل مصالح.

وعزا شمس الدين عدم مشاركة عبدالعزيز الحلو في مفاوضات جوبا لسبب مرضه، مبينا أنهم التمسوا جدية الحركات المسلحة في الوصول إلى سلام واستقرار في السودان خاصة بعد تأكيدهم لوقف العدائيات ووقف إطلاق النارالدائم .

وأشار إلى أن كل الأطراف أمنوا على رعاية الرئيس سلفاكير للعملية السلمية واهتمامه بقضايا السلام والاستقرار بالبلاد.

