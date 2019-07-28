رسميا.. ليفربول يضم أصغر لاعب بالدوري الإنجليزي

وأصبح إيليوت، الذي رحل عن فولهام بعد نهاية عقده كلاعب شاب في يونيو، أصغر لاعب يشارك في لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما ظهر مع الفريق، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، أمام ولفرهامبتون واندرارز وعمره 16 عاما و30 يوما في مايو الماضي.
وذكرت تقارير بريطانية أن جناح منتخب إنجلترا تحت 17 عاما كان مرشحا للانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، قبل أن يختار الانتقال لليفربول.
وأصبح إليوت ثاني لاعب يتعاقد معه ليفربول بعد المدافع الهولندي الشاب، سيب فان دي بيرغ، ولم يعلن عن قيمة صفقة اللاعب.
وكتب إيليوت، البالغ عمره 16 عاما، في إنستغرام: "الانضمام إلى النادي الذي أشجعه منذ صغري هو حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي ولكل عائلتي، وإنه لشعور رائع أن أعلن أني أصبحت رسميا لاعبا في الفريق".
وأضاف: "لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مسيرتي وستنتابني مشاعر رائعة بأن أرتدي القميص الأحمر. سأبذل قصارى جهدي من أجل النادي، وأعتقد أن أنفيلد هو المكان المثالي لتطوير نفسي كلاعب".
وسيصبح إيليوت ضمن تشكيلة المدرب يورغن كلوب عندما يواجه نابولي وديا الأحد وسيدخل المعسكر التدريبي في إفيان الفرنسية.
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