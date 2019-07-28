القرم يحطم الأرقام القياسية للاستجمام في روسيا

وفسرت الصحيفة هذا الإنجاز السياحي بانخفاض حاد للأسعار. وعلى سبيل المثال فإن سعر تذكرة الطائرة انخفض ضعفا مقارنة بالعام الماضي وبلغ 7 آلاف روبل (نحو 100 دولار). كما انخفض سعر الاستجمام نفسه بنسبة 26%.
وازداد الطلب على الاستجمام في القرم بعد تدشين أوتوستراد "تافريدا" المار بجسر القرم فوق مضيق كرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر أزوف، وإقليم كراسنودار بشبه جزيرة القرم.
وازداد كذلك عدد السيارات والشاحنات المارة فوق الجسر خلال عام واحد لعمله بمقدار الثلث، مع العلم أن الجسر نفسه يعد مشروعا سياحيا جميلا وجذابا.
وقالت الصحيفة إن نحو 3.5 مليون سائح قد زاروا القرم منذ مطلع العام الجاري.
يذكر أن جسر القرم الذي يربط إقليم كراسنودار الروسي بشبه جزيرة القرم الروسية هو أطول جسر في روسيا حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا، وكان من المخطط إطلاق جزء منه للسيارات والمركبات في ديسمبر الماضي، لكن طاقم العمل تمكن من إنجاز العمل، في مايو عام 2018، وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسوف تسير القطارات الأولى عبر الجسر بحلول ديسمبر عام 2019.
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