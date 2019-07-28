توفير (26) ألف رأس من خراف الأضاحي عبر محفظة قوت العاملين

الخليج 365 : كشف مدير محفظة قوت العاملين باتحاد العمال لـ(السوداني) أمس عن استهداف المحفظة توفير “26” ألف رأس من خراف الأضاحي لولايات الخرطوم هذا الموسم، معلنا عن إغلاق عطاءات توفير الأضاحي للعاملين بكل ولايات السودان نهاية الأسبوع الماضي.

وقال إن سداد الأقساط سيتم خلال (10) أشهر، لافتا لتحديد الأسعار والمواقع المخصصة للبيع قريبا، معلنا حرمان الجهات التي تعثرت في السداد العام الماضي. المادة السابقة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد في البنك المركزي المقالة القادمة متآمرون على الوطن

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