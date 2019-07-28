شعبة الاستخبارات تضبط 29 قطعة سلاح ببارا

تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الخامسة مشاة بالأبيض أمس من ضبط “29” قطعة سلاح كلاشنكوف بحوزة أحد المتهمين باحد أحياء مدينة بارا.

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ووقف اللواء الركن محمد خضر محمد حامد والي ولاية شمال كردفان قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض بمقر شعبة الاستخبارات العسكرية على الضبطية برفقة لجن الأمن بالولاية. وأشاد الوالي المكلف بحسب صحيفة الدار بالجهود التي قامت بها شعبة الاستخبارات العسكرية وتمكنها من القبض على المتهم وبحوزته هذه الكمية الكبيرة من السلاح, وقال إن الأجهزة المنية بالولاية تعمل في تناسق تام من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار.

وأضاف الخضر أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يعملون على زعزعة أمن واستقرار المواطنين, لافتاً ان الضبطية تزامنت مع الضبطية التي تمكن جهاز الأمن من ضبطها بمحلية أم روابة داعياً كل من لديه سلاح أن يقوم بتسلميه طواعية للجهات المختصة.

من جانبه أوضح مصدر بشعبة الاستخبارات العسكرية ان الضبطية جاءت بناء على معلومات وردت من استخبارات بارا بان هنالك أسلحة غير مشروعة في أحد المنازل مشيراً الى انه بناء على ذلك تم تكوين فرق استخباراتية للمتابعة, وقال إن الفرق قامت بتحليل المعلومات ومراقبة المنزل المشبوه حتى تمكنوا من ضبط الأسلحة بداخله.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)