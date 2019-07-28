محاكمة مخلص جمركي في شحنة أثاث منزلي

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تجرى بمحكمة بحري الجنائية محاكمة مخلّص جمركي يواجه تهمة التملك الجنائي في شحنة أثاث بلغت قيمته 810 ألف جنيه. وبحسب الوقائع التي حرر الشاكي فيها البلاغ بانه أرسل أثاث منزلي عبر إحدى محطات الجمارك بواسطة شقيقه وبعد اكمال اجراءات تخليصها لم يستلمها ليتم ضبط ثلاثة متهمين أخضعوا لتحريات واسعة حول الحادثة من ثم وجهت لهم النيابة اتهاماً من خلاله>

وقالت الدار انهم احيلوا للمحكمة ليواجهوا إجراءات محاكمة خلصت فيها المحكمة برئاسة القاضي عماد محمد ابراهيم لشطب الاتهام في مواجهة الثاني والثالث فيما واجه المتهم الأول بصفته مخلص جمركي تهمة تملك جنائي مشيرة عليه المحكمة من خلال البينة المبدئية ان المتهم كسب كسباً غير مشروع, عليه حددت المحكمة جلسة سماع شهود الدفاع بعد ان رد محاميه عنه بأنه غير مذنب ولديهم بينة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)