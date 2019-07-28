(1.339.462.00) جنيهاً جملة مبالغ سفريات مدير شركة الأقطان في (5) سنوات

التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺻـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻦ ﺗـﻮﺭﻁ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 لبيعه 76 ألف ﺑﺎﻟﺔ ﻗﻄﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟــﺪﻩ ﻛـﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﺑـﻤـﺼـﺮ، ﻣـﻤـﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ. ﻭﺃﻓـــﺎﺩﺕ ﻣـﺼـﺎﺩﺭ – ﻓﻀﻠﺖ ﺣـﺠـﺐ ﺍﺳﻤﻬﺎ- ﺃﻥ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﻭﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ في ابريل 2018. ﻭﺫﻛـﺮﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺻــﺪﺭﻩ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻋـﺘـﺒـﺮﺕ ﺍﻥ ﺫﻟــﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺨﺮﻳﺒﺎً ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﻼﻋﺒﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. Advertisements ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﻥٍ ﺃﻥ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺳﻔﺮﻳﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2012 إلى 2016 بلغت باليورو (46050)، وبالدولار (26656)، وبالعملة المحلية (219781) جنيه. ﻭﺃﻥ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺎﺕ بحسب صحيفة الجريدة، ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻻﺭ ﺑﻠﻎ ﺁﻧﺬﺍﻙ (1.339.462.00) ﺟﻨﻴﻬﺎً. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻗﺪﺭﻫﺎ 187 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ 16 ﻣﻮﻅﻔﺎً، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺭﺋﻴﺲ اللجنة بمبلغ (25) ألف جنيه وعضوين (20) ألف و(4) أعضاء (15) ألف جنيه، و(4) أعضاء آخرين بمبلغ (5) آلاف جنيه، وعضو واحد (2000) جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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