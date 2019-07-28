جمال حسن سعيد يذبح خروفه في النيل الأزرق

تستعد قناة النيل الأزرق لإطلالة مختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث ترتب لإستضافة الفنان والممثل والمذيع ، جمال حسن سعيد في فترة مفتوحة ، يقوم خلالها بسرد تفاصيل ذبح خروفه وإسترجاع ذكريات أول خروف ذبحه وسعره في تلك الأيام .. ومقارنة مابين العيد أمس والعيد اليوم ، في ظل أسعار الخراف المرتفعة جداً .
وبحسب صحيفة آخر لحظة أن الفترة المفتوحة ستكون فيها مشاركات من بعض الفنانات اللأئي يتغنين ب( الدلوكة ) وستكون هناك مداخلة عن ماذا تتقن كل واحدة فيهن في وجبات الخروف ، ومن المتوقع ان تكون الفترة ثالث أيام العيد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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