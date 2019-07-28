 التفاصيل الحزينة لسقوط جزء من عمارة على أفراد أسرة بأ مبدة

التاريخ: 28-يوليو-2019
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نجا أفراد أسرة بأكملها من الموت المحقق إثر سقوط جزء من عمارة عليهم وهم داخل “برندة” مما أدى لاصابة الطفل أحمد وشقيقته أسيل وقد تعرض الطفل أحمد عبد الإله لكسر في الرجل اليمنى وأيضاً شقيقته, ولقد تعرضت هي الأخرى لكسر في الترقوة فيما أصيبت قريبتهم أيضاً.
وقد انهارت البرندة بأكملها وتعرضت أثاثات البرندة من سراير ودولاب ومكيف لضرر كامل وقد تهشمت بالكامل وحتى الركشة التي تخص إبن صاحب المنزل والبرندة قد تحولت لكتلة من الحديد إثر سقوط جزء من عمارة عليها برغم ذلك زار صاحب العمارة أحمد عوض ود المقطع بحسب صحيفة الدار زار المصابين من الأسرة عدة مرات وقام بدفع مبلغ “15” ألف جنيه للطفلين المصابين أحمد وشقيقته أسيل للاطمئنان على سلامتهما ولم يبخل بشيء نحوهم كما أنه قام أولاً بصيانة البرندة المنهارة واستبدال المكيف بنسمة واحضار الأثاثات للتهشم إثر سقوط جزء من عمارة عليهم حتى الركشة قام بصيانتها صيانة كاملة وقد قام بدفع أكثر من 30 ألف جنيه لصيانتها وقام والد الأطفال المصابين بتدوين بلاغ بقسم شرطة حماية الأسرة والطفل بأ مدرمان تحت القيد 2410وبلاغ آخر للضرر بقسم شرطة سوق ليبيا والكل يعلم جيداً بأن التاجر الكبير بسوق ليبيا وأبناءه ظلوا يسعون حفاة لعمل الخير وتجمعهم علاقة طيبة بكل التجارة بسوق ليبيا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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