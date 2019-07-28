القبض على شاب طعن رجلاً داخل منزله بأم درمان

التاريخ: 28-يوليو-2019
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ألقت الشرطة القبض على شاب سدد طعنات بالسكين لرجل داخل منزله في أم درمان وحسب الإتهام ان الشرطة تلقت بلاغاً من الشاكي بموجب الأورنيك الجنائي ان المتهم تسلل منزله في ساعات متأخرة من الليل وعندما أحس به وحاول الإمساك به إلا أنه باغته بتسديد طعنة بواسطة سكين وهرب .
وأسعف الشاكي إلى المستشفى لتلقي العلاج بموجب الأورنيك الجنائي وقالت صحيفة الدار باشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم واخضعته للتحريات بموجب المادة 139/174 من القانون الجنائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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