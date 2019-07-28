مقتل ( إسكافي ) على يد شاب طعناً بالسكين

التاريخ: 28-يوليو-2019
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أكد التقرير الطبي الصادر من أحد مستشفيات الإضطرابات والأمراض النفسية ، أن المتهم بقتل ( إسكافي ) طعناً بالسكين بسبب إخطار المجني عليه والد المتهم بتعاطي المخدرات بالحاج يوسف ، يعاني من إضطرابات نفسية ، ويخضع للعلاجات .
وتشير التفاصيل الأولية الي أن المتهم إعتاد تعاطي المخدرات ، الأمر دفع المجني عليه بإخبار والده ونصحه بأن يتمكن من مساعدة إبنه لترك المخدرات ، وبعلم المتهم بذلك توعد المجني عليه برفقة آخرين ، وتهجم عليه وسدد له طعنة أودت بحياته ، وفور تلقي الشرطة بلاغاً عن الحادث تحرك تيم مسرح الحادث ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أرسل الجثمان الي المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، وتم القبض على المتهم ودون في مواجهتة بلاغ تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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