(كرشوم): ليس في مصلحة السودان فتح الاتفاق السياسي من جديد

حذر الخبير الاستراتيجي حسين كرشوم من خطورة فتح الاتفاق السياسي الموقع بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وأوضح أن تطاول أمد التفاوض أدى إلى بروز تحديات كبيرة بدأت تتكاثر، مشيراً إلى الأحداث الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع الداخلية، الأمر الذي جعل ترتيبات الفترة الانتقالية تحديات كبيرة لا تحتمل المحاصصة.

وقال “كرشوم” بحسب صحيفة المجهر أمس، (ليس من مصلحة الاستقرار السياسي في السودان أن يفتح الاتفاق السياسي مرة أخرى)، وأضاف (أي تحفظات من قبل مكونات الحرية والتغيير توضع في المرسوم الدستوري).

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وأكد “كرشوم” أن من الأوفق للحرية والتغيير والمجلس العسكري عند استئناف عملية التفاوض أن يبنوا على المتفق عليه وهو الاتفاق السياسي وتكوين حكومة كفاءات وتسمية رئيس الوزراء مع أخذ تحفظات مكونات الحرية والتغيير في الاعتبار وذلك حتى لا تكون الفترة الانتقالية عرضة للتنازع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)