بسبب نباح الكلاب … القبض على متهم ومحاكمته

أوقعت محكمة المدينه بحي النصر الخرطوم جنوب ، عقوبة السجن (3) أشهر على متهم وألزمته بدفع (10) آلاف تعويضاً لخفير ، بعد أن تمت إدانته السرقة وتسبيب الأذى الجسيم .

وحسب تفاصيل البلاغ فإن الشاكي يقوم بحراسة بناية بالخرطوم جنوب ، وعند منتصف الليل حوالي ، الساعة الثالثة صباحاً شعر بحركة غير إعتيادية في المنزل ، وعندما قام بتفقد مافي المنزل وجد المتهم وهو يقوم بحمل أكياس أسمنت وكان معه آخر ، وعندها حمل عكازاً وحاول إيقافهما ، إلا أنه لم يتمكن من إيقافهما ، حيث قام المتهم بضربه بساطور على رأسه وفقد الوعي وسقط على الأرض ، وحاول الجاني الهرب ، إلا أن نباح الكلاب بالقرب من ( التكتك ) الذي كانا على متنه ، أدى لإستيقاظ عدد من الجيران وأفلحوا في القبض على المتهم ، وتمكن الآخر من الهرب .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، تم إقتياد المتهم الى قسم الشرطة وتدوين بلاغات في مواجهته تحت المواد ( 139 / 174 ) من القانون الجنائي ، وتم تحويله الي المحكمة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )