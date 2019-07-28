ماذا فعلت؟.. نجوى كرم متهمة بالسرقة

هاجم الشاعر والسيناريست المصري، مدحت العدل، المطربة اللبنانية، نجوى كرم، واصفة إياها بأنها "عديمة الذكاء".

ويأتي غضب "العدل" من نجوم كرم، لأنه يرى وجود تشابه بين أحدث أغنياتها "ملعون أبو العشق" و"أغنيته "ملعون أبو الناس العزاز"، التي كان كتبها للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، وغنتها للمسلسل التلفزيوني "لأعلى سعر"، الذي عرض قبل 3 سنوات، ومن بطولة نيللي كريم.

واعتبر مدحت العدل، من خلال تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر"، أنه يمكن أن يفهم أن يكون مؤلف "ملعون أبو العشق" لصا لأنه سرق أغنية نوال" ملعون أبو الناس العزاز" ولكنه لا يمكن أن يبرر عدم ذكاء نجوى كرم، لأن أغنية نوال كسرت الدنيا عند طرحها قبل 3 أعوام، متهما إياها بالغباء عندما أنهى تغريدته قائلا" الحقيقة مندهش من قلة الضمير. حرامي وغبي؟".

واختلف المتابعون على موقع التغريدات الشهير مع هجوم مدحت العدل على نجوى كرم، إذ رأى بعضهم أن الأغنيتين مختلفتان تماما من حيث اللهجة واللون.

بينما قدم آخرون الشكر له لأن تغريدته عرفت المصريين على أغنية نجوى كرم، وتأكدوا أن لا علاقة لها بأغنية نوال، بينما هناك من وصف التغريدة بأنها "الأغبى خلال العام 2019".