نقابة المحامين بجنوب دارفور تقيم ورشة للرقابة القضائية



أقامت نقابة المحامين السودانيين بولاية جنوب دارفور بالتضامن مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي واليوناميد المكتب التنسيقي بالولاية (قسم سيادة حكم القانون) ورشة الرقابة القضائية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمحامين بالولاية بقاعة حمدو الدولية بنيالا. أقامت نقابة المحامين السودانيين بولاية جنوب دارفور بالتضامن مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي واليوناميد المكتب التنسيقي بالولاية (قسم سيادة حكم القانون) ورشة الرقابة القضائية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمحامين بالولاية بقاعة حمدو الدولية بنيالا. ولفت المحامي عبدالله علي عباس وكيل نقابة المحامين بالولاية إلى أهمية الرقابة القضائية وضرورة تعاون الجميع كل حسب موقعه، فيما أشار معتصم عبدالمولى من صندوق الأمم المتحدة الانمائي الى ضرورة إعمال الرقابة القضائية وكيفيتها، مشددا على ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني ووكلاء النيابة والمحامين والإعلاميين والناشطين.



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