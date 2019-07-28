الحكومة الإيرانية: بن علوي في طهران ليس للوساطة

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ”زيارة الوزير يوسف بن علوي إلى إيران لا تشكل وساطة“، مضيفًا أن ”طهران ترحب بدول النوايا الحسنة لإبداء آرائها حول القضايا الإقليمية، لكن مثل هذه الزيارات لا تشكل وساطة“.
وفي سياق آخر، حث ربيعي الحكومة البريطانية على إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في مياه جبل طارق في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن ”استيلاء الحرس الثوري على ناقلة النفط البريطانية في 19 من يوليو الجاري، قضية قانونية، لأن الناقلة البريطانية ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي“.
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