وبدأت تفاصيل القضية، بتلقي أجهزة الأمن المصرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بمنطقة تابعة لدائرة مركز شرطة كرداسة.
وبتقنين الإجراءات، كشفت أجهزة الأمن طلاسم القضية، إذ إن ربة منزل بكرداسة، استدرجت صاحب مصنع بدعوى ممارسة الرذيلة، وأعدت له كمينًا بصحبة زوجها لسرقته.
وبيّنت التحريات الأولية، أنه عندما حاول الضحية المقاومة قتلاه وتخلصا من جثته بتركها داخل سيارته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.
وأوضحت التحريات أن المجني عليه صاحب مصنع، وأن ربة منزل استدرجته لممارسة الرذيلة، بينما كان الهدف الأساس سرقته بمعاونة زوجها، وقاما بالتخلص منه لإنهاء سرقتهما دون مقاومة منه، وفرا هاربين تاركين جثته بالسيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرية تستدرج صاحب مصنع للرذيلة.. وتدخّل صادم من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.