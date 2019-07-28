مصرية تستدرج صاحب مصنع للرذيلة.. وتدخّل صادم من زوجها

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، سيدة تقوم باستدراج الضحايا بإغرائهم من أجل ممارسة الرذيلة معها، قبل أن يتدخل زوجها وتتحول العملية لجريمة سرقة، تنقلب إلى قتل أحيانًا.

وبدأت تفاصيل القضية، بتلقي أجهزة الأمن المصرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بمنطقة تابعة لدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبتقنين الإجراءات، كشفت أجهزة الأمن طلاسم القضية، إذ إن ربة منزل بكرداسة، استدرجت صاحب مصنع بدعوى ممارسة الرذيلة، وأعدت له كمينًا بصحبة زوجها لسرقته.

وبيّنت التحريات الأولية، أنه عندما حاول الضحية المقاومة قتلاه وتخلصا من جثته بتركها داخل سيارته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه صاحب مصنع، وأن ربة منزل استدرجته لممارسة الرذيلة، بينما كان الهدف الأساس سرقته بمعاونة زوجها، وقاما بالتخلص منه لإنهاء سرقتهما دون مقاومة منه، وفرا هاربين تاركين جثته بالسيارة.