جنوب دارفور: حملات النظافة مستمرة حتي تعود نيالا لسيرتها الأولى



أوضح والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود في تصريحات صحافية أن مبادرة حملة النظافة الكبرى لمدينة نيالا جاءت من لجنة أمن الولاية وبمشاركة واسعة من القطاعات المجتمعية واتحاد اصحاب العمل والغرفة التجارية وشعبة اصحاب اللواري التجارية والاجهزة الامنية المختلفة . أوضح والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود في تصريحات صحافية أن مبادرة حملة النظافة الكبرى لمدينة نيالا جاءت من لجنة أمن الولاية وبمشاركة واسعة من القطاعات المجتمعية واتحاد اصحاب العمل والغرفة التجارية وشعبة اصحاب اللواري التجارية والاجهزة الامنية المختلفة . وقال إن الحملة تستهدف رفع النفايات الصلبة وفتح المصارف لتصريف المياه الراكدة والرش الضبابي والرزازي وناشد هاشم المواطنيين بضرورة تغيير السلوك والتفاعل مع الحملات القادمة حتي تعود لنيالا سيرتها الأولى. وأعرب هاشم عن شكره وتقديره لكل الجهات التي ساهمت وشاركت في حملة اليوم ولاجهزة الاعلام لمساهمتها الكبيرة في نجاح الحملة.



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