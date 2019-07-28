ننشر أبرز ما اتفق عليه المجلس العسكري والحركة الشعبية

إتفق المجلس العسكري مع الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع.
وأمن الجانبان في اجتماع اليوم والذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة الجنوب جوبا، أمنا على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.
وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس مع الحركة الشعبية جناح الحلو عبدالعزيز الحلو.
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