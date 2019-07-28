الدولة العميقة في السودان ونظام الرئيس البشير

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من الملاحظ ان البعض من السواد الأعظم يتداول مصطلح “الدولة العميقة” على أساس أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير مكّن نفسه من السلطة بتوظيف الموالين له بالولاء وليس المؤهل والكفاءة خلال الثلاثة عقود الماضية, والتي مارس فيه اصنافاً من الظلم, والذي لم تشهد له البلاد مثيلاً, وذلك منذ استقلال السودان من الاحتلال البريطاني والذي لم ترق فيه قطرة دم واحدة, مما يؤكد كما اشارت صحيفة الدار ان ما فعله نظام المعزول عمر البشير من قمع, قهر, بطش, اذلال, إهانة, ظلم, سفك للدماء, لم يحدث على مر تاريخ البلاد, والتي لم تنعم يوماً واحداً بالأمن والسلام,.

والذين هم كثر تضرراً أجيال الشباب الذين لم يحظوا بتقلد المناصب السياسية أو الوظائف في المؤسسات, الشركات والمصارف الحكومية العامة العاملة في مجالات مختلفة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)