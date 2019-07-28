هيئة الطرق: (43) ألف حفرة بشوارع العاصمة

أقر المهندس الصافي آدم مدير هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم بوجود (43) ألف حفرة بشوارع العاصمة نتيجة للضغط الكبير على شوارع العاصمة إلى جانب بعض الإشكالات الهندسية.

وقال المهندس الصافي إن سوء الشوارع يؤدي إلى الازدحام المروري خاصة عند التقاطعات والإشارات، وقال إن الشاحنات الثقيلة تؤثر على الطرق بشكل عام ولديهم خطة الآن لتحسين التقاطعات ومعالجة الحفر بصورة عاجلة.

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وحول الإشكالات الهندسية بشارع الغابة بالخرطوم، قال الصافي بحسب صحيفة المجهر، أن الشارع أصلاً يعاني من وجود مياه جوفية لذلك فإن الإسفلت يتأثر بين كل فترة وأخرى، وأشار إلى أن الشارع الآن يحتاج إلى مراجعة شاملة وتأهيل كامل رغم أن صيانة الشوارع عموماً تحتاج إلى ميزانيات عالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)