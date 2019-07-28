حميدتي: جئت لجوبا استجابة لدعوة حكومة الجنوب للقاء الحلو

قال نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي, محمد حمدان دقلو “حميدتي” في تصريحات عقب وصوله لمطار جوبا, على رأس وفد رفيع من المجلس وقوى الحرية والتغيير, إنه جاء استجابة لدعوة من حكومة الجنوب للقاء برئيس الحركة الشعبية شمال, عبد العزيز الحلو, لبحث وقف الحرب.

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وكان في استقبال حميدتي مستشار رئيس سلفا كير للشؤون الأمنية, توت قلواك, وتستغرق الزيارة يوماً واحداً, وبحسب صحيفة الدار يتوقع ان يلتقي حميدتي رئيس الحركة الشعبية, شمال عبد العزيز آدم الحلو, إلى جانب بعض قيادات حركات دارفور المتمردة.

وفور وصوله إلى مطار جوبا توجه دقلو إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سلفا كير ميارديت, قبيل انطلاق جولة المباحثات المغلقة مع قيادات الحركات المسلحة بجوبا.

وفي وقت سابق, عرض سلفا كير على الأطراف السودانية مبادرة التوسط بينها من أجل تحقيق الانتقالي السلمي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)