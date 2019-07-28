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شرطة شرق النيل تحتوي موكب يطالب بإطلاق سراح لاعب المريخ سيف تيري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 28-يوليو-2019

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شرطة شرق النيل تحتوي موكب يطالب بإطلاق سراح لاعب المريخ سيف تيري

 

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سيطرت شرطة شرق النيل على أكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصاً كانوا في طريقهم لمحكمة الحاج يوسف من منطقة الوحدة لمناصرة وإطلاق لاعب فريق المريخ سيف تيري الذي تم القبض عليه ضمن مجموعة كبيرة من أبناء منطقة شرق النيل قاموا بعملية الاعتداء على قسم التكامل الحاج يوسف.

 

حيث تم احراق أكثر من سبع سيارات يتبع جزء منها للقسم, كما قاموا بحسب ما أوردته صحيفة الدار بعمليات حريق وتلف في جزء كبير من القسم وتسببوا في هروب عدد من الموقوفين لدى قضايا جنائية وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم تحت مواد النهب والتلف وقد عملت الشرطة على فض الموكب دون استعمال القوة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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