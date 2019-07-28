شرطة شرق النيل تحتوي موكب يطالب بإطلاق سراح لاعب المريخ سيف تيري

Advertisements

سيطرت شرطة شرق النيل على أكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصاً كانوا في طريقهم لمحكمة الحاج يوسف من منطقة الوحدة لمناصرة وإطلاق لاعب فريق المريخ سيف تيري الذي تم القبض عليه ضمن مجموعة كبيرة من أبناء منطقة شرق النيل قاموا بعملية الاعتداء على قسم التكامل الحاج يوسف.

حيث تم احراق أكثر من سبع سيارات يتبع جزء منها للقسم, كما قاموا بحسب ما أوردته صحيفة الدار بعمليات حريق وتلف في جزء كبير من القسم وتسببوا في هروب عدد من الموقوفين لدى قضايا جنائية وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم تحت مواد النهب والتلف وقد عملت الشرطة على فض الموكب دون استعمال القوة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)