القبض على شابين يروجان المخدرات بعربة شيفروليت بالشارع العام

كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل مثيرة حول القبض على شابين يروجان المخدرات بعربة شيفروليت بالخرطوم بالشارع العام.

وذكر الشاكي عند مثوله أمام قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، أن معلومة توفرت تفيد بنشاط المتهمين، وبموجب مبايعة وهمية مع أحد المصادر طلب من المتهم الأول جراماً من مادة تعرف بـ(مس كريستال المخدرة) مقابل (4.500) جنيه، وبعد عملية التسليم تمت المداهمة وتم تفتيش العربة ووجد في مقعد السائق مادة (مس كريستال المخدرة)، وفي المقاعد الخلفية تم العثور على كيس شاشمندي، وعند تفتيش المتهم الأول وجد مبلغ المبايعة في جيبه، وتم القبض على المتهمين.

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وعند التحري الميداني بحسب صحيفة المجهر، أقر المتهم الأول بأن كل المعروضات تخصه، وأقر المتهم الثاني بالتعاطي نافياً ترويجه للمخدرات، ودون بلاغ ضدهما، وعند الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهما للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)