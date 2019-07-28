توقيف عصابة احتالت على (200) شخص بالعاصمة

التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة Advertisements أوقفت مباحث الأراضي شبكة إجرامية مكونة من “6” متهمين تخصصت في تزوير مستندات الأراضي وبيعها والاحتيال على المواطنين. مما يجدر ذكره ان العصابة تقودها امرأة كما قالت صحيفة الانتباهة, وتوصلت المباحث إلى عناصر الشبكة تمكنوا من الاحتيال على مئتي مواطن واستولوا منهم على مبالغ تصل إلى أربعة ملايين جنيه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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