عودة المتاريس وسحب الدخان بالعاصمة

التاريخ: 28-يوليو-2019
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عادت المتاريس مجدداً لشوارع الخرطوم رفضاً لتقرير لجنة التحقيق حول فض الإعتصام.
وبعد وقت قصير من إنتهاء مؤتمر لجنة التحقيق تصاعدت سحب الدخان في سماء العاصمة جراء حرق الإطارات في الشوارع, رفضاً للتقرير, في الأثناء طالب تجمع المهنيين بالتهدئة.
إن رفض تقرير لجنة فض الإعتصام بدأ وفقاً لمتابعات صحيفة الانتباهة من أحياء بري بالخرطوم حيث أغلق متظاهرين شارع المعرض بالمتاريس وتم حرق الإطارات.
الخركوم: (أخبار الخليج 365)
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