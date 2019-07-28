التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة عادت المتاريس مجدداً لشوارع الخرطوم رفضاً لتقرير لجنة التحقيق حول فض الإعتصام. Advertisements وبعد وقت قصير من إنتهاء مؤتمر لجنة التحقيق تصاعدت سحب الدخان في سماء العاصمة جراء حرق الإطارات في الشوارع, رفضاً للتقرير, في الأثناء طالب تجمع المهنيين بالتهدئة. إن رفض تقرير لجنة فض الإعتصام بدأ وفقاً لمتابعات صحيفة الانتباهة من أحياء بري بالخرطوم حيث أغلق متظاهرين شارع المعرض بالمتاريس وتم حرق الإطارات. الخركوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة المتاريس وسحب الدخان بالعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.