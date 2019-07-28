برنامج اسعافي لحل أزمة المواصلات بوسط الخرطوم

التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements اعتمدت محلية الخرطوم ووزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية برنامجاً إسعافياً لحل أزمة المواصلات بمواقف وسط الخرطوم ويشمل وفقاً لوكالة السودان للانباء تسيير عدد من بصات الولاية الاضافية من موقف كركر والاستاد وشروني إلى محطات وسطية مركزية بمحليات الولاية الأخرى لتعمل كنقاط انطلاق للأطراف عبر وسائل النقل الأخرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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