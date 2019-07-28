اتهام صاحب بصات سفرية شهيرة وآخرين بتهمة التزوير

التاريخ: 28-يوليو-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة وجهت محكمة الخرطوم شمال تهمة تحت نص المادة (123) من القانون الجنائي المتعلق بالتزوير، في مواجهة صاحب بصات سفرية شهيرة واثنين آخرين. Advertisements يذكر أن المتهمين يزورون قائمة باسم الركاب (المنفستو)، ويتهربون من دفع العائد الضريبي، وأن المتهم الأول صاحب شركة البصات والثاني معاون له والمتهم الثالث صاحب مطبعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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