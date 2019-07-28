المهنيون: تعديلات باعتماد السيادي لقرارات مجلس الوزراء دون الرفض والموافقة

التاريخ: 28-يوليو-2019
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قال تجمع المهنيين أن تعديلات الوثيقة الدستورية شملت رفض الحصانة المطلقة وقبول الجرائية ورفع الحصانة عن أي عضو في مجلسي السيادي والوزراء.
وذكر القيادي بالتجمع اسماعيل تاج في مؤتمر صحفي أمس أن التعديلات احتوت على اعتماد المجلس السيادي لقرارات مجلس الوزراء دون الحق في الرفض أو الموافقة معلناً بحسب صحيفة الانتباهة إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية لإضافة اتفاقيات السلام اللاحقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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