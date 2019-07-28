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منظومة دفاعية صاروخية إسرائيلية تجتاز اختبارا في ألاسكا الأمريكية

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن منظومة "أرو-3" الدفاعية الجوية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارا بالذخيرة الحية في منطقة ألاسكا الأمريكية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المشروع المشترك بين وزارة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية هو إنشاء نظام دفاع جوي ناجح من نوع " أرو-3" لمواجهة الخطر الصواريخ التي قد تطلق من دول معادية كإيران وسوريا.

وبحسب الوكالة فإن المشروع المذكور يتم بمشاركة شركة "بوينغ" الأمريكية والتي اعتبرت أن المنظومة المستقبلية ستكون قادرة على مواجهة المخاطر من الفضاء من خلال إسقاط الصواريخ من خارج المجال الجوي للأرض.

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