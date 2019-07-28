وذكرت وكالة "رويترز" أن المشروع المشترك بين وزارة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية هو إنشاء نظام دفاع جوي ناجح من نوع " أرو-3" لمواجهة الخطر الصواريخ التي قد تطلق من دول معادية كإيران وسوريا.
وبحسب الوكالة فإن المشروع المذكور يتم بمشاركة شركة "بوينغ" الأمريكية والتي اعتبرت أن المنظومة المستقبلية ستكون قادرة على مواجهة المخاطر من الفضاء من خلال إسقاط الصواريخ من خارج المجال الجوي للأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر منظومة دفاعية صاروخية إسرائيلية تجتاز اختبارا في ألاسكا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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