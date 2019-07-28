روسيا تحيي "يوم البحرية الروسية" بعرض عسكري بسان بطرسبورغ

وستشارك في العرض العسكري البحري 43 قطعة بحرية عسكرية بالإضافة إلى الغواصات مع احتمال مشاركة الطيران التابع للبحرية الروسية والذي يتميز بتنوعه من طائرات مروحية ومقاتلات ومدمرات.
ومن أهم السفن المشاركة في العرض العسكري البحري اليوم هي الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" والسفينة "غريمياشي" بالإضافة إلى السفينتان الصاروخيتان الصغيرتان "ميتيشي" و"سيربوخوف".
وكما تشارك السفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" بالإضافة إلى سفن تكتيكية أخرى.
ويجري العرض العسكري البحري بمدينة سانت بطرسبورغ وستمر السفن بنهر نيفا وصولا إلى مدينة كرونشتادت في مياه الخليج الفنلندي.
أما الطائرات والمقاتلات ستقوم بالتحليق فوق المدينة ونهر نيفا كما سيتم بث الاستعراض على الشاشات الكبيرة في ساحة القصر بسان بطرسبورغ.
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