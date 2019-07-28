تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي مع الزمالك على أرضية ميدان استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة الأكبر على المستوى المحلي.
يذكر أن الأهلي توج رسميًا بلقب الدوري المصري ويمتلك في رصيده 77 نقطة، فيما يأتي الزمالك في وصافة الترتيب برصيد 72 نقطة.
وكان الزمالك والأهلي تعادلا سلبيًا في القمة 117 التي أقيمت في الدور الأول لهذا الموسم.
تشكيل الأهلي المتوقع:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي.
خط الهجوم: وليد أزارو.
تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إبراهيم حسن، أحمد سيد ”زيزو“، محمد ابراهيم.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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