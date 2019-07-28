طالبان ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

وقال الناطق باسم الحركة من مكتبها السياسي في قطر، سهيل شاهين، إن "المحادثات بين الأطراف الأفغانية لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية".
وكان وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي، قال أمس السبت إن الحكومة ستكون ممثلة من قبل 15 عضوا أثناء محادثات مباشرة مع طالبان "في غضون الأسبوعين القادمين".
يذكر أن المباحثات بين "طالبان" والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص لشأن المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، بدأت منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية، في ظل رفض "طالبان" التفاوض معها، على اعتبارها جهة غير مستقلة في ظل بقاء القوات الأمريكية في البلاد.
كما أن دخول "طالبان" في مفاوضات مباشرة مع كابل كان من بين المطالب الرئيسة للولايات المتحدة في المشاورات بين خليل زاد والوفد المرافق له من جهة، وممثلي المكتب السياسي للحركة في الدوحة، من جهة أخرى.
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