كارليس بيريز يحسم مصيره بعد تألقه في مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ عقب المباراة: ”أريد البقاء مع برشلونة، أعلم هذا جيدًا“.
وأضاف: ”هدفي حاليًا العمل والصبر، وليس تغيير وجهتي“.
وتابع: ”لقد كنت في برشلونة منذ صغري، وكنت أحلم بتسجيل الأهداف، أريد الوصول إلى الفريق الأول وتمثيل البارسا“.
وأردف: ”إذا كنت تعمل وتفعل ما عليك، فإن الفرص ستأتي“.
وواصل: ”أعلم أن برشلونة يجب أن يوقع مع الأفضل، هذا طبيعي، فهو أفضل فريق في العالم“.
وأردف: ”أنا هنا للاستفادة من الفرص المتاحة لي، لكن في الوقت الحالي، أنا لاعب في الفريق B“.
وأتم: ”لا أعرف ما الذي سيحدث، لكني سأواصل القيام بعملي ومساعدة الفريق“.
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