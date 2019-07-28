كارليس بيريز يحسم مصيره بعد تألقه في مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي

أعرب كارليس بيريز، لاعب نادي برشلونة ، عن سعادته بعد تسجيله هدفي فوز البارسا على فيسيل كوبي الياباني، يوم السبت، مشددًا على أنه لا يفكر في مغادرة فريقه.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ عقب المباراة: ”أريد البقاء مع برشلونة، أعلم هذا جيدًا“.

وأضاف: ”هدفي حاليًا العمل والصبر، وليس تغيير وجهتي“.

وتابع: ”لقد كنت في برشلونة منذ صغري، وكنت أحلم بتسجيل الأهداف، أريد الوصول إلى الفريق الأول وتمثيل البارسا“.

وأردف: ”إذا كنت تعمل وتفعل ما عليك، فإن الفرص ستأتي“.

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وواصل: ”أعلم أن برشلونة يجب أن يوقع مع الأفضل، هذا طبيعي، فهو أفضل فريق في العالم“.

وأردف: ”أنا هنا للاستفادة من الفرص المتاحة لي، لكن في الوقت الحالي، أنا لاعب في الفريق B“.

وأتم: ”لا أعرف ما الذي سيحدث، لكني سأواصل القيام بعملي ومساعدة الفريق“.