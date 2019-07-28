داني ألفيس يحلم بالعودة إلى برشلونة عن طريق نيمار

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية تفاصيل الخطة التي وضعها البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، كي يعود مرة أخرى إلى نادي برشلونة

وقالت الصحيفة، إن ألفيس ينتظر صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية، كي يحسم موقفه في الموسم المقبل.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن ألفيس يرى أن انضمام مواطنه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، وعودته إلى ”كامب نو“ مرة أخرى ستفتح له -أيضًا- باب العودة إلى صفوف البلوغرانا.

وأكدت الصحيفة أن حلم ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يعتبر حاليًّا لاعبًا حرًّا، هو ارتداء قميص برشلونة، وإنهاء مشواره الكروي برفقة النادي الذي شهد تألقه.

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وتابعت: ”ينتظر ألفيس الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، على أمل أن يستطيع برشلونة حسم صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان، ووقتها سيكون البرتغالي نيلسون سيميدو جزءًا من الصفقة التبادلية، حسب التقارير، وبالتالي فإن عودة الظهير البرازيلي إلى البارسا ستكون أسهل كثيرًا، لأن النادي سيكون بحاجة إلى خدماته، إضافة إلى كونه صفقة مجانية“.

وفاز ألفيس بجائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا، التي نظمتها وتوّجت بها البرازيل الشهر الماضي.

وتراقب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان الإيطالي موقف ألفيس، بناءً على تطورات سوق الانتقالات، ورغبة اللاعب نفسه، كي تبدأ في مفاوضات ضمه إلى صفوفها.