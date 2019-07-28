طالبان ترفض إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

وقال سهيل شاهين – وهو متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر – إن ”المحادثات الأفغانية-الأفغانية لن تبدأ إلا بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية“.
وقال عبد السلام رحيمي، وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، أمس السبت، إن الحكومة سترسل وفدًا مؤلفًا من 15 فردًا خلال محادثات مباشرة ستعقد مع طالبان ”في الأسبوعين المقبلين“.
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