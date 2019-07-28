تعرف على 3 مزايا تختبرها ”واتس آب“ على ”آيفون“

طرحت خدمة ”واتس آب“ تحديثات جديدة في نسخة تجريبية على هواتف ”آيفون“، تتمثل في مزايا تحرير الصور والإشعارات المثبتة، بجانب حذف ميزة اختصارات اللمس الضاغط 3D Touch.

وتتمثل ميزة تحرير الصور في أدوات تسهل تحرير الصور التي ترسلها أو تستقبلها داخل التطبيق ذاته، دون الحاجة لتطبيقات إضافية، وبمجرد انتهائك من تحرير الصور يمكنك تخزين النسخة المحررة كصور جديدة منفصلة عن الصور الأصلية.

أما على مستوى ميزة الإشعارات المثبتة ”Pinned Alerts“ فهي تظهر أعلى نافذة محادثاتك، وهي لتنبيهك أنك تستخدم إصدارًا قديمًا من التطبيق بحيث عند الضغط عليها تقوم بتحميل أحدث إصدار مباشرة.

أما على مستوى المزايا المفقودة فهي تتعلق باختصارات تتم من خلال الضغط بمستويات قوة متفاوتة مستغلة ميزة ”3D Touch“، إذ لن يتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي، رقم 2.19.80.16، من تخزين الصور بمجرد الضغط عليها بشكل مطول.

لم يوضح التقرير احتمالية قدوم أي من تلك المزايا في المستقبل القريب إلا ميزة محرر الصور الداخلي، إذ يتوقع أن يصل قريبًا لهواتف آيفون وأندرويد.

يذكر أن تقرير سابق نشره موقع ”WABetaInfo“ قد أكد احتمالية طرح ميزة، خاصة بإتاخة تسجيل دخولك لحسابك من أكثر من هاتف ذكي في الوقت ذاته، إلى جانب إمكانية الدخول لحسابك على أي كمبيوتر دون الحاجة لتوصيل هاتفك بالإنترنت.