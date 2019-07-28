نادي ليفربول يعلن رسميًا تعاقده مع هارفي إليوت

أعلن نادي ليفربول رسميًا، اليوم الأحد، عن تعاقده مع هارفي إليوت قادمًا من فولهام.

وأوضح النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن إليوت سيكون جزءًا من تشكيلة ليفربول في المباراة الودية، اليوم الأحد، ضد نابولي في إدنبره، ومعسكر التدريب التالي في إيفيان.

ويعد إليوت أصغر لاعب يمثل فولهام، حيث ظهر لأول مرة في مباراة الدور الثاني لكأس كاراباو في ميلوول في سبتمبر الماضي، ولم يتجاوز عمره 15 عامًا و 173 يومًا.

وهو أيضًا أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، حيث ظهر كبديل في مباراة فولهام أمام ولفرهامبتون في مايو الماضي. وكان الرقم القياسي السابق يحتفظ به لاعب آخر من فولهام، وهو ماثيو بريجز، لمدة 12 عامًا.

وانتهى ارتباط إليوت مع فولهام في نهاية يونيو الماضي، وفشل فولهام في الحفاظ على جوهرته.

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وقال إليوت عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”سعيد للغاية أن أكون قادرًا على إعلان أنني وقعت لنادي ليفربول

الانضمام للنادي الذي شجعته كصبي هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي ولكل عائلتي وشعور لا يُصدَّق أن أكون قادرًا رسميًا الآن على أن أقوم بتسمية نفسي كواحد من الريدز“.

وأضاف: ”لا أستطيع الانتظار لبدء اللعب، وسيكون شعور مميز حقًا أن أرتدي القميص الأحمر الشهير. سأعمل بأقصى ما عندي من أجل النادي وأشعر أن ملعب أنفيلد هو المكان المثالي لي من أجل التطور والتحسن كلاعب“.