مواكب بالحاج يوسف تطالب بإطلاق سراح نجم المريخ سيف تيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻄﺔ 2 محلية ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻁﻮﻡ ﺍﻣﺲ، ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ )ﺳﻴﻒ ﺗﻴﺮﻱ(. ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺪﺍء ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺳﻴﻒ ﺗﻴﺮﻱ ﻭ18 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻋﻘﺐ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺣﺮﻕ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 8 سيارات كانت تقف ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﺮﻁﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺺ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. المادة السابقة تقرير و تزوير.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة الوزير القادم.. بقلم عبداللطيف البوني

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