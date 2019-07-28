عبد العزيز الحلو: يتمسك بالتفاوض عقب تشكيل الحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اسقط المجلس العسكري وفق إتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة. من جهتها قالت الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أمس، إنها ستنتظر تشكيل الحكومة الإنتقالية المقبلة بالخرطوم للتفاوض معها، معلنة وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر أخرى كبادرة حسن نية. وفي غضون ذلك اتفق الجانبان (العسكري وعقار) في لقاء بجوبا بوساطة الرئيس سلفا كير ميارديت على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، فضلاً عن فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع. وقال الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل جلاب وفقار إن وفدهم برئاسة شخصه ومالك عقار وصل بدعوة من سلفا كير ودعا خلال الإجتماع مع مسؤولي المجلس العسكري الى إتخاذ خطوات واضحة وجريئة لدعم التحول الديمقراطي وتصفية دولة التمكين وإلغاء قوانينها القمعية على رأسها قانون النظام العام. وقال جلاب إن نقاشاً دار حول ما تعرض له وفد الحركة عند ذهابه إلى الخرطوم. وفي السياق ذكر رئيس أركان قوات الحركة الشعبية جقود مكوار في تصريحات مشتركة ان الحركة ملتزمة بالتفاوض مع حكومة متفق عليها, وأضاف: (لذلك سننتظر لحين تكوين الحكومة الإنتقالية المقبلة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري).