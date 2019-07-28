أمجد فريد يكشف معلومات جديدة بشأن مقر تجمع المهنيين بقاردن ستي..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن معلومات جديدة بشأن مقره بقاردن سيتي بالخرطوم، وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع في تصريح له أن التجمع لايدفع أي أموال نظير الاستفادة من المقر في الخرطوم، وأضاف ” التجمع لايدفع ولا جنيه واحد نظير العقار لأن مواطن سوداني مهني تبرع بالمبني لمدة عام مجاناً). وقال ان مالك العقار قرر استضافة التجمع لممارسة نشاطاته واجتماعاته، وسرد فريد تفاصيل الانتقال الي مقر التجمع بقاردن سيتي، وقال: (أن التجمع كان يعقد اجتماعاته بمكتب محامي في بداية أيام الاعتصام، وبعد زيادة اجتماعات التجمع انتقل الى موقع آخر عبارة عن مكتب تبرع به أحد المحاسبين المهنيين لمدة شهر ثم تحولت الاجتماعات الى قاعات في مقر الاعتصام والبيوت قبل أن يتبرع المواطن المهني بالمقر الحالي).