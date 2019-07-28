التعليم الخاص تنتقد قوانين ولوائح العمل والرسوم الدراسية المرتفعة

التاريخ: 28-يوليو-2019
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انتقدت إدارة التعليم الخاص لمرحلتي (الأساس والثانوي) السياسات والممارسات التي تتعلق بالرسوم الدراسية والبيئية والقوانين واللوائح التي تجمع إدارات التعليم الخاص وزارة التعليم والمدارس والرياض الخاصة والتعليم الأجنبي بالبلاد بجانب مواصفات التطابق في هذه المدارس.
وكشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني بحسب صحيفة المجهر أمس، أن (90%) من المدارس الخاصة غير مطابقة للمواصفات ومن هذه المواصفات أن يكون هناك حمام منفصل لعدد كل (15) تلميذاً، وأضاف إن زاد العدد عن ذلك لا بد من إضافة حمام آخر، ولكل تلميذ حق في مساحة متر ونصف داخل الفصل وألا تقل مساحته عن (50 إلى 75) متراً، وأن تكون مساحة السبورة على بعد مترين عن التلاميذ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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