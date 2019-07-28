تفاصيل محاكمة موظفة بالإحتيال على شاب مقابل تأشيرة

التاريخ: 28-يوليو-2019
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كشف شاب تفاصيل الإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ (27) ألف جنيه مقابل إستخراج تأشيرة سفر الي إحدى دول الخليج العربي ، تواجه فيها الإتهام موظفة بإحدى وكالات السفر السياحية بالخرطوم .
وقال الشاكي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ، أنه زبون ويتعامل مع الوكالة عن طريق التواصل الإجتماعي في إرسال صورة جواز السفر لها ، ويقوم موظف الوكالة بإكمال أجراءات التأشيرة ومن ثم يتم سداد الرسوم عبر شيك ، موضحاً أنه بعد إرسال صورتين من الجوازين للمتهمة ، أخبرنه بأن التأشيرة جاهزة وعليه إستلامها فور سداد الرسوم ، عندها حضر الي الوكالة وسلم المتهمة شيكاً بقيمة (27) ألف جنيه ، إلا أن المتهمة لم تقم بتسليمه التأشيرتين ، وأصبحت تتماطل في التسليم.
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، بعد مرور شهرين من إنتهاء مدة التأشيرة قامت المتهمة بصرف الشيك ، بموجبه توجه الي قسم الشرطة ودون بلاغاً تحت نص المادة (178) من القانون الجنائي المتعلق بالإحتيال .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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