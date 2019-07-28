توفير (26) ألف رأس من خراف الأضاحي عبر محفظة قوت العاملين

Advertisements

كشف مدير محفظة قوت العاملين باتحاد العمال أمس عن استهداف المحفظة توفير “26” ألف رأس من خراف الأضاحي لولايات الخرطوم هذا الموسم. معلناً عن إغلاق عطاءات توفير الأضاحي للعاملين بكل ولايات السودان نهاية الأسبوع الماضي.

قال مدير المحفظة أن سداد الأقساط سيتم خلال “10” أشهر بحسب ما أوردته صحيفة السوداني, لافتاً لتحديد الأسعار والمواقع المخصصة للبيع قريباً, معلناً حرمان الجهات التي تعثرت في السداد العام الماضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)